رئيس هيئة الدواء: وضعنا خطة طموحة للنهوض بمنظومة الأدوية وتطوير البنية التحتية 

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة وضعت خطة طموحة للنهوض بمنظومة الدواء المصرية، وتطوير البنية التحتية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار عصام، إلي أن هيئة الدواء المصرية، نسقت مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بخصوص الميزانية والاعتمادات المالية، وفي حالة احتياج الهيئة لاعتمادات مالية تطلبها من وزارتي المالية والتخطيط خلال العام المالي.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية: "كان عندنا تحديات بشأن تطوير البنية التحتية، الهيئة لها 5 مقرات، وقمنا بتطوير البنية التحتية، وأصبح لدينا بيئة معلوماتية، وهناك اهتمام بالبرمجة، ويوجد لدينا 12 مشروع برمجة، ولدينا خطة طموحة، ونهتم بتأهيل ودعم العنصر البشري، ونشجع زملاءنا الصيادلة أن يقوموا بدورهم".

وتابع: "الهيئة أنشئت منذ عام وشهرين، ووقعنا بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية، لتأهيل وتدريب العنصر البشري، وإقامة دورات تدريبية متخصصة، ومجلس النواب ساعدنا، ووزارتي التخطيط والمالية ساعدونا".