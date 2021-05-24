  السيسى يوجه بالتوسع التدريجي فى إنشاء وتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء في التوسع التدريجي في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتداداً من منطقة شرق القاهرة لتشمل احياء القاهرة الكبرى، بهدف تقليص الازدحام المروري وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل، وخفض التلوث وتوفير الوقود.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".
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