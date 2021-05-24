الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال الأمثل لأعمال امتداد مسارات المياه من فروع النيل...

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذى لمحطات الصرف والمعالجة والرفع والمسارات المائية لنقل مياه الرى للمشروع القومى العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي، فضلاً عن سير العمل بمحطة معالجة المياه فى منطقة الحمام.

ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لحركة الأعمال الكثيفة الحالية على امتداد مسارات المياه من فروع النيل إلى مشروع "دلتا مصر"، ليتم إنشاء طرق ومحاور على امتداد تلك المسارات لتكون بمثابة شرايين تنموية جديدة فى المنطقة المحيطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".