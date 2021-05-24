الداخلية تكشف حقيقة حريق المجزر الآلي بسفاجا

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بمجزر سفاجا الآلى بمحافظة البحر الأحمر. وأكد المصدر أن صحة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بسبب ماس كهربائى داخل (3) حظائر مخصصة للماشية بجوار المجزر الآلى. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أية إصابات أو وفيات وإنحسار التلفيات بالسقف الخشبى وبعض التبن والعلف داخل الحظائر المشار إليها.

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