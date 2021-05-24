رياضة النواب توصي بزيادة موازنة الشباب .. ورئيس اللجنة: دورها لايقل عن وزارتي الصحة والتعليم 

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/632327/رياضة-النواب-توصي-بزيادة-موازنة-الشباب--ورييس-اللجنة-دورها-لايقل-عن-وزارتي-الصحة-والتعليم
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة .
وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط ، بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه ، الي 829 مليون جنيه ، وهو ما سيؤثر علي المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، إن وزارة الشباب ليست اقل فى الأهمية من وارتي التربية والتعليم والصحة ، فدورها مهم جدا في بناء الإنسان المصري ، مشددا على مسئولى وزارة التخطيط الذين حضروا الإجتماع ضروة إظهار رد فعل قوي من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها .
وتابع :" ضعف موزانة وزارة الشباب يتسبب فى مشكلات كبيرة للنواب خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب وعندما يضفطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة ".
ودعا رئيس لجنة الشباب ، مسئولى وزارة الشباب والرياضة لغجتماع خلال الفترة المقبلة للتعرف على النشاطات التى تقوه بها شركة المدن ومعرفة الجدوي الاقتصادية من قيام الوزارة بإنشاء عدد من الأندية الرياضية تحت مسمي " النادى" .
وفى نهاية الإجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولى الخطة والموزانة بوزارة المالية لعدم الإلتزام بحضور الإجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب .
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