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رياضة النواب توصي بزيادة موازنة الشباب .. ورئيس اللجنة: دورها لايقل عن وزارتي الصحة والتعليم 

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة .

وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط ، بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه ، الي 829 مليون جنيه ، وهو ما سيؤثر علي المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب .

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وأكد رئيس لجنة الشباب ، إن وزارة الشباب ليست اقل فى الأهمية من وارتي التربية والتعليم والصحة ، فدورها مهم جدا في بناء الإنسان المصري ، مشددا على مسئولى وزارة التخطيط الذين حضروا الإجتماع ضروة إظهار رد فعل قوي من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها .

وتابع :" ضعف  موزانة وزارة الشباب يتسبب فى مشكلات كبيرة للنواب خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب وعندما يضفطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة ".

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ودعا رئيس لجنة الشباب ، مسئولى وزارة الشباب والرياضة لغجتماع خلال الفترة المقبلة للتعرف على النشاطات التى تقوه بها شركة المدن ومعرفة الجدوي الاقتصادية من قيام الوزارة بإنشاء عدد من الأندية الرياضية تحت مسمي " النادى" .

وفى نهاية الإجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب  مسئولى الخطة والموزانة بوزارة المالية  لعدم الإلتزام بحضور الإجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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