رياضة النواب توصي بزيادة موازنة الشباب .. ورئيس اللجنة: دورها لايقل عن وزارتي الصحة والتعليم 

/632327/رياضة-النواب-توصي-بزيادة-موازنة-الشباب--ورييس-اللجنة-دورها-لايقل-عن-وزارتي-الصحة-والتعليم

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة .

وانتقدت لجنة الشباب قيام وزارة التخطيط ، بتخفيض موازنة وزارة الشباب من مليار و٧٠٠ مليون جنيه ، الي 829 مليون جنيه ، وهو ما سيؤثر علي المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، إن وزارة الشباب ليست اقل فى الأهمية من وارتي التربية والتعليم والصحة ، فدورها مهم جدا في بناء الإنسان المصري ، مشددا على مسئولى وزارة التخطيط الذين حضروا الإجتماع ضروة إظهار رد فعل قوي من خلال دعم وزارة الشباب حتى تتمكن من القيام بدورها .

وتابع :" ضعف موزانة وزارة الشباب يتسبب فى مشكلات كبيرة للنواب خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب وعندما يضفطون للحصول على الخدمات يصطدمون بعجز الموازنة ".

ودعا رئيس لجنة الشباب ، مسئولى وزارة الشباب والرياضة لغجتماع خلال الفترة المقبلة للتعرف على النشاطات التى تقوه بها شركة المدن ومعرفة الجدوي الاقتصادية من قيام الوزارة بإنشاء عدد من الأندية الرياضية تحت مسمي " النادى" .

وفى نهاية الإجتماع انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولى الخطة والموزانة بوزارة المالية لعدم الإلتزام بحضور الإجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب .