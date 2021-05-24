/632329/زراعة-البرلمان-توافق-على-موازنة-قطاعات-وزارة-الرى-للعام-المالى-الجديد

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الرى والموارد المائية.

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