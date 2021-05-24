/632330/محمد-صلاح-قرار-تعيين-لجنة-الزمالك-الجديدة-غير-موفق

أكد محمد صلاح الكابتن السابق للقلعة البيضاء أن نادي الزمالك يحتاج إلى الخروج من حالة عدم الاستقرار الموجودة داخل القلعة البيضاء بسبب تعاقب مجالس الإدارات عليه خلال الفترة الماضية. وأوضح صلاح أنه تغير مجلس ادارة الزمالك في الفترة الحالية غير موفق، وذلك بسبب قصر الفترة المتبقية في هذا الموسم، وأكد أن من أهم ملفات القلعة البيضاء حاليا هو التجديد للتونسي فرجاني ساسي، لانه من العناصر المهمة والمؤثرة داخل نادي الزمالك.

اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك

ويذكر أن اللجنة المؤقتة بقيادة كابتن مصر حسن لبيب قد تولت مهمة ادارة القلعة البيضاء بعد استقالة اللجنة الثلاثية، وأشرف على عملية تسلم اللجنة المؤقته لنادي الزمالك بقيادة كابتن مصر حسن لبيب من اللجنة الثلاثية، الدكنور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر وزارة الشباب والرياضة.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم اللجنة الثلاثية على ما بذلوه من جهد لرفعة ورقي نادي الزمالك، وقام بتوجيه الشكر لهم، وقام بتعيين اللجنة المؤقتة بقيادة حسن لبيب رئيسا لتلك اللجنة و ومحمد الإتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني برزي وعمرو أدهم وحسام المندوه وحسين السيد أعضاء، بجانب حسين السمري مديرا تنفيذيا وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

تاريخ المواجهات بين الزمالك والمصري البورسعيدي

الجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لخوض مباراة ضد المصري البورسعيدي ضمن الجولة الرابعه والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الأول في بطولة الدوري الممتز برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بينما يحتل نادي المصري البورسعيدي المركز الثالث في ترتيب رجدول الدوري المصري الممتاز، ويسعي المصري البورسعيدي بالفوز على الزمالك ليحتل المركز الثاني على حساب النادي الاهلي صاحب ال 41 نقطة، ولكن يتبقى للنادي الأهلي 4 مباريات مؤجلة. فاز الزمالك على المصري عام 1965/1966 بأكبر نتيجة جمعت الزمالك بالمصري، حيث تمكن الفارس الابيض بتسجيل سداسيه نظيفه أمام المصري وسجل الاهداف كل من حمادة إمام هدفين وعبدالكريم الجوهري وفاروق السيد ونبيل نصير ويكن حسين. ويعتبر الحارس عبدالواحد السيد اكثر لاعب شارك في النمباريات التي جمعت نادي الزمالك بنادي المصري البورسعيدي، وذلك من خلال مشاركته ب 18 مباراة جمعت الفريقين، ويليه مباشرة كابتن نادي الزمالك عبدالحليم على بمشاركته ب 16 مباراة جمعت الفريقين.

تعرف على تشكيل نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي

واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي: محمد عواد في حراسة المرمى خط الدفاع- محمود الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي- حازم إمام خط الوسط- طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو- حميد أحداد الهجوم -مروان حمدي

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على خطورة فريق البورسعيدى والذى يطمح أن يحتل المركز الثاني , ومناطحة الكبار على مقدمة الدورى، خاصة بعدما وصل للمركز الثالث، كما كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على ضرورة تركيز مدافعي الزمالك أمام مهاجمى المصرى ومنعهم من الوصول إلى مرمى محمد عواد، ومنعهم من التسديد على المرمى حتى لا يستقبل الزمالك هدف مبكر يربك حسابات المباراة.