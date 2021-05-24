/632331/إبراهيم-فايق-بعد-انتصاره-على-فيروس-كورونا-مرجعتش-زي-الأول

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن نبأ سار، في ظل الأنباء السيئة التي تضغى على الوسط الفني هذه الفترة من مرض أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الموجة لثالثة، وهو انتصاره على الفيروس وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

دوت الخليج يكشف تطور حالة ابراهيم فايق الصحية، وانتصاره على فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تفاصيل إصابته.

إبراهيم فايق يعلن تعافيه من الفيروس

كتب إبراهيم فايق عبر صفحته بموقع فيس بوك، معلنًا تعافيه من كورونا: ‏"اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا... دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة... أي نعم لسه الشم والتذوق مارجعوش زي الأول بس أنا راضي والله ومبسوط لو تييجي على قد كده... ربنا يسترها عليكم... حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها".

إصابة ابراهيم فايق بفيروس كورونا

كان قد أعلن أحمد عبدالباسط، نائب رئيس تحرير برنامج إبراهيم فايق في 10مايو الماضي عن إصابة الإعلامي ابراهيم فايق من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "بقاله كام يوم قلبه حاسس ويقولي كورونا قريبة مني يا باسط وربنا يسترها لأن الموضوع معايا هيبقى صعب، دعواتكم في هذه الأيام المباركة لأخويا وحبيبي إبراهيم فايق بالشفاء".

وبعدها ناشد الإعلامي إبراهيم فايق، جمهوره الأسبوع الماضي، عبر حسابه على موقع فيسبوك طالبًا الدعاء: "الحمدلله.. 7 أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق واحمرار العينين والصداع النصفي المؤلم وكل أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل تلك الأيام الثقال تمر بسلام".