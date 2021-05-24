/632332/أحمد-حلمي-يجسد-شخصية-الأديب-نجيب-محفوظ-في-مسلسله-الجديد

شرع السيناريست عبد الرحيم كمال في كتابة الحلقات الأولى من مسلسل النجم أحمد حلمي الجديد، الذي يخوض به تجربة الدراما لأول مرة في مشواره الفني ويجسد من خلاله شخصية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل النجم أحمد حلمي الجديد ويكشف اسمه النهائي، فضلًا عن آخر أعمال حلمي الدرامية والسينمائية.

تغير اسم مسلسل أحمد حلمي من القلم إلى النجيب

وسبق وأن أعلن صناع العمل، عن اسم المسلسل المبدئي ليكون القلم، ولكن علمدوت الخليج أنهم سرعان ما غيروه واستقروا على اسم «النجيب»، ومن المقرر تصويره بعد الانتهاء مباشرًة من كتابة الحلقات واختيار فريق العمل.

آخر أعمال أحمد حلمي الفنية

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي شارك في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال ظهوره كضيف شرف بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وهو بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، إياد نصار، إنچي المقدم، بشرى، هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب أحمد سعيد عبد الغني، نور خالد النبوي، أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أما على الجانب الآخر، كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «خيال مآته» بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.