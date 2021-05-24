/632333/اقتراحات النواب-توافق-على-تدعيم-المناطق-المحرومة--بالزقازيق-بخطوط-الأرضي-والإنترنت

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، إجتماعا اليوم، بشأن مناقشة عدد من الطلبات، وفي مقدمتها طلب الإقتراح المقدم من النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، والخاص بتغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الانترنت.

حضور عدد من النواب

جاء ذلك بحضور النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب محمد حمدي، وكيلا اللجنة، والنائب هشام حسين أمين سر اللجنة، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة مها فرغلي مدير عام شركة المصرية للاتصالات بالشرقية.

وقالت النائبة في طلبها، إن أغلب أهالي قرى وتوابع مركز الزقازيق تعاني من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلي عدم تواجد خطوط التليفون الأرضي ببعض القرى وتوابعها، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وعزلهم عن العالم الخارجي.

وأشارت مروة هاشم، إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح لزاما توفير كافة الوسائل التي تساهم في استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين.

وأضافت النائبة أنه خلال الزيارات الميدانية للمدارس بالقري، وجدت العديد من الشكاوي بعدم توافر خدمة الإنترنت بمعظم قرى ومدارس المركز، مؤكدة أن سوء خدمة الاتصالات والإنترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية في ظل المنظومة الجديدة والاعتماد بشكل أساسي التعليم عن بعد "أون لاين"، لا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها، وخصوصاً توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي.

وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على تغطية وتدعيم المناطق المحرومة بالقرى والعزب والتوابع مركز الزقازيق ومدارسها بخطوط الهاتف الأرضي وخدمة الإنترنت لخدمة المواطنين في مركز الزقازيق وأبنائنا الطلاب وخاصة طلاب الثانوية العامة في ظل منظومة التعليم الجديدة، ولاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا.