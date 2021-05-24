/632334/موسيماني-تخطينا-عقبة-صن-داونز-وتركيزنا-حاليا-على-مباراة-السوبر-الإفريقي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بينه وبين اللاعبين قبل انطلاق مران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة قطر «3»، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل. وأكد موسيماني ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والتركيز بشكل كامل على مباراة نهضة بركان.

وقال موسيماني للاعبين إن بطولة السوبر مباراة واحدة فقط من 90 دقيقة، والفوز بها يضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع التركيز بشكل كامل في مواجهة نهضة بركان.

موسيماني: تركيزنا الان حول مباراة النهضة

وأكد المدير الفني أن اللاعبين نجحوا في مهمتهم بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيهم عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي، وعليهم نسيان الماضي والتركيز في الخطوة المقبلة أمام بطل المغرب.

ودخل الأهلي في فقاعة طبية منذ الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة بعد إجراء المسحة الطبية في الساعات الأولى من صباح اليوم. ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر بعد الانتهاء من مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحسم التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبله رئيس القطاع الطبي بالنادي الهلي عن جاهزية كلا من علي معلول ظهير أيسر الفريق وسعد سمير المدافع لمباراة الجمعة المقبلة امام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.