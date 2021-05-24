/632335/مسلسل-المداح-الجزء-الثاني-في-رمضان-2022-تفاصيل

يستعد صناع مسلسل المداح لإنتاج جزء ثانٍ منه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول منه الذي عُرض خلال السباق الرمضاني المنصرم نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يكشف حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل المداح في الماراثون الرمضاني المقبل، بعد أن حاز الجزء الأول على إعجاب الجمهور.

منتج مسلسل المداح ينوي على تقديم جزء ثاني من العمل

قال منتج العمل إسلام المرسي خلال تصريحات صحفية، إنه بالفعل يدرس مع باقي صناع المسلسل فكرة تقديم جزء ثاني من مسلسل المداح بعد النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني المنقضي، ويتمنى أن يحقق الجزء الثاني النجاح ذاته.

وعلم دوت الخليج أن الشركة المنتجة لمسلسل «المداح» تفاوضت مع النجم حمادة هلال على تقديم الجزء الثاني من المسلسل في رمضان المقبل، ورحب الأخير بطلب الشركة حيث يتبقى فقط بعض الاتفاقات البسيطة.

مسلسل المداح الجزء الأول

جديرًا بالذكر أن مسلسل «المداح» الجزء الأول بطولة نخبة من النجوم وهم: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية، وتدور أحداثه حول عالم الروحانيات والابتهالات الدينية، ويحكي قصة شاب ريفي متزوج يقع فى العديد من المشكلات.

هذا وقد تصدر مسلسل «المداح» لائحة الأكثر تداولًا وحقق آلاف المشاهدات على "يوتيوب"، ونال إشادات وإعجاب الجمهور، ووصفوه بالحصان الأسود في رمضان، كما أنه حظى على شعبية جماهيرية واسعة وتصدر قائمة تريند «تويتر» العالمي منذ انطلاق الحلقات الأولى منه.