صور..النائب ضياء الدين داود فى ضيافة موقع دوت الخليج

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/632336/صورالنائب-ضياء-الدين-داود-فى-ضيافة-موقع-تحيا-مصر
حل النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، صيفُا علي موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءت التى يعقدها الموقع مع رموز الحياة البرلمانية والسياسية، لتسليط الضوء علي ما يتم بأروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي منذ انطلاقة أعماله فى 12يناير 2021.
وتضمن اللقاء الذي من المنتظر أن يتم إذاعته غدا الثلاثاء علي الصفحة الرسمية لموقع دوت الخليج، والموقع الإلكتروني الحديث فيما يخص شئون البرلمان والسياسة، والتحديات الخارجية وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحداث فلسطين، والتعاطي الإيجابي من الأحزاب والقوي السياسية مع تطورات المشهد بفلسطين.
النائب ضياء الدين داود بموقع دوت الخليج
كما تطرق اللقاء لمناقشات متعددة لزيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة دمياط مؤخرا، وما أُير بشأ إشكاليات ملف الآثاث هناك، بجانب الحديث عن أداء الأغلبية فى مجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف.
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