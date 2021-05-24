/632337/هل-تدير-سمر-حسني-مبارة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

شهدت الفترة الماضية أخبار عديدة عن تولى الحكمة التونسية سمر حسني إدارة مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

وعلم دوت الخليج أن أمر تولى سمر حسني لمباراة الأهلي ونهضة بركان لم يتم مناقشته من الأساس، وأن كل تلك الأخبار مجرد إجتهادات صحفية، ومن المقرر أن يتولى مصطفى غربال حكم مباراة المارد الأحمر والزمالك في نهائي الأبطال هو الأقرب لإدارة اللقاء بين الفريقين.

هل تدير سمر حسني مباراة الأهلي و نهضة بركان ؟!

و لم تتخطى الحكمة التونسية سمر حسني، اختبارات الحكام للدرجة الثانية في دولة تونس الأمر الذي يعني عدم صالحيتها لإدارة لقاء في دوري القسم الثالث في الدوري المصري الممتاز، ولم تدير أي مباراة رسمية خلال الفترات الماضية.

مسيرة سمر حسني في التحكيم

الجدير بالذكر أن سمر حسني شاركت في إدارة 4 مباريات ضمن بطولات الناشئين، وتبلغ من العمر 20عاما لكنها لم تدخل القائمة الرئيسية للحكام. وتعتبر الحكمة سمر حسني، أحد حكام الدرجة الثالثة، وهي أولى درجات التحكيم، علما بأنها لا تدير أي مباريات بشكل رسمي خلال الوقت الحالي، بسبب عدم إجتيازها للإختبارات الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الحالي.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا