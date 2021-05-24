غدًا.. إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات بعض قطارات السكة الحديد  

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات القطارات على بعض الخطوط بالوجهة البحرى وذلك لتحديث وتطوير برج بنها اعتبارا من الغد.. وهي كالتالي :-

إيقاف تشغيل

•إيقاف تشغيل قطاري 1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخري

تعديل مواعيد

• تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00

• تعديل قيام قطار 1108 مميز الإسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30

• تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00

• تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20

• تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55

• تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40

• تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30

• تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55

تغير مسار

• مسير قطارات 563،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها.

يأتي هذا مع الوضع في الاعتبار أنه سيتم اعادة تشغيل هذه القطارات كالمعتاد وطبقا لمواعيدها المقررة بعد الانتهاء من تطوير برج اشارات بنها والمنتظر في 30/9/2021

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات نظرا للمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

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