موسيماني يحفز لاعبي الأهلي: 90دقيقة تفصلكم عن إنجاز جديد بالسوبر الأفريقى

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب جامعة قطر «3»، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وأكد موسيمانى ضرورة إغلاق ملف دورى أبطال أفريقيا والتركيز بشكل كامل على مباراة نهضة بركان.

وقال موسيمانى للاعبين، إن بطولة السوبر مباراة واحدة فقط من 90 دقيقة، والفوز بها يضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع التركيز بشكل كامل فى مواجهة نهضة بركان.

وأكد المدير الفنى أن اللاعبين نجحوا فى مهمتهم بدورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتأهل لنصف النهائي، وعليهم نسيان الماضى والتركيز فى الخطوة المقبلة أمام بطل المغرب.

ودخل الأهلي فى فقاعة طبية منذ الوصول إلى فندق الإقامة فى الدوحة بعد إجراء المسحة الطبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصلت بعثة الأهلى إلى قطر بعد الانتهاء من مباراة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، وحسم التأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.