مصدر أمني ينفي مزاعم تقرير حقوقي بوجود ٣٠ ألف غارمة بالسجون المصرية

نفى مصدر أمنى صحة التقرير الصحفى الذى تم تداوله بإحدى الصحف تحت عنوان (تقرير حقوقى يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون) بشأن التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات فى مصر تحت عنوان "التوقيع على بياض .. الطريق إلى السجن" ، حول عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر، وأنه وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى (30 ألف) سجينة غارمة ، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25 % من السجناء فى مصر - حسبما جاء بالتقرير.
مؤكداً عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً .
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