القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مع نجله بقويسنا

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "مقتل شاب على يد آخر قام بإطلاق النار عليه بقرية ميت بره بقويسن".
وبالفحص تبين أنه بتاريخ (20) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) مصاباً برش خرطوش ،بالإنتقال والفحص وسؤال والده إتهم أحد الأشخاص (صياد ،مقيم بذات الناحية) بإحداث إصابة نجله من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته لخلافات مالية بين نجله والمتهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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