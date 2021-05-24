مسيرة حاشدة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي فى غزة

نظمت الجالية المصرية في غزة مساء الاثنين، أكبر حشد سيارات يرفع عليها أعلام مصر، واستمرت لمدة ربع ساعة، من ساحه الكتيبة (حديقة الأزهر)، في جولة في مناطق الرمال، وتل الهوا، والساحة، انتهاءً في شارع الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.

أطفال غزة يرفعون علم مصر وصورة الرئيس

ومن جانبه، قال رئيس الجالية المصرية في غزة عادل عبد الرحمن، لوكالة سوا الإخبارية في غزة، إن الشعب الفلسطيني من خلال هذه اللفتة يقدم شكره وعرفانه لجمهورية مصر العربية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمه من ضغط سياسي، وإنساني، وشعبي، لصد العدوان على غزة، وإرساله قوافل مساعدات إنسانية كبيرة إلى القطاع.

أطفال غزة يرفعون علم مصر

وأضاف في حديثة لسوا،"هذا أقل واجب تقدمه غزة إلى الشعب المصري، والقيادة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي".

أكبر مسيرة بالسيارات في غزة ( وكالة سوا)

وأشار عادل عبد الرحمن، إلى أن هذا الحشد تم بتنظيم من الجالية المصرية في غزة، منوهًا إلى أن فلسطينيي القطاع لبوا النداء لهذا الحشد، رافعين الأعلام المصرية، في إشارة إلى حبهم لما تقدمه مصر وما ستقدمه خلال الفترة المقبلة.

الفلسطينيون يحتفون بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

الفلسطينيون يحتفون بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

طفل فلسطيني في غزة يرفع علم مصر

طفل فلسطيني يرفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في غزة

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر في شوارع غزة

فلسطينيون يرفعون صور الرئيس ( وكالة سوا)

فلسطينيون ينظمون مسيرة لشكر مصر في شوارع غزة

مسيرة بأعلام مصر في شوارع غزة

مسيرة بالأعلام المصرية في شوارع غزة

مسيرة بالسيارات في غزة لشكر مصر

مسيرة في شوارع غزة لشكر مصر والرئيس السيسي