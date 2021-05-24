الجزيري وبن شرقي يقودان الزمالك أمام المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهته أمام المصري البورسعيدي في التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وأسامة فيصل ومروان حمدي.

ووصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى استاد الاسكندرية استعدادا لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الإثنين.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل التحرك من فندق الإقامة في معسكر الفريق المقام حاليا، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق خطة المباراة، وشدد على غلق مساحات وسط الملعب؛ منعا لاستغلال فريق المصري سرعات لاعبيه، كما طالب اللاعبين بضرورة اللعب بسرعة ونقل الكرة من الدفاع للهجوم بطريقة سريعة دون امتلاك اللاعب للكرة فترات طويلة في الملعب.

فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.

في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين الذى حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز بهدف مقابل للاشئ على الاتحاد السكندرى في اللحظات الأخيرة والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدورى.