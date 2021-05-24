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/632339/النائب-محمد-سلطان-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مخالفات-بمشروع--زد-الشيخ-زايد
أعلن النائب محمد سلطان عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، وذلك بشأن الإرتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة اورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.
مخالفات مشروع زد
وأشار النائب محمد سلطان إلى أن ارتفاعات الابراج بلغت 20 دوراا بما يوازي 90 متر، الامر الذي يعد إهدارا للمال العام لأنه سيؤثر بالسلب على البنية التحتية لمدينة 6 اكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.
مخالفة المشروع توجه الدولة
وأضاف عضو مجلس النواب، النائب محمد سلطان، في طلب الإحاطة المُقدم، أن هذا الامر يخالف أيضا توجه الدولة فيما يخص التوسع للأفقي لما يسببه من إختناقات مرورية وتكدس للسيارت كما انه مخالف لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
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