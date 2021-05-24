حورية فرغلي تتهم أمينة خليل بالغرور

صرحت الفنانة أمينة خليل، في بيان صحفي بأنها لا تجمعها صلة قرابة بالفنانة حورية فرغلي وأن ما زعمته الأخيرة ليس بصحيح فهما لستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده، إلا أن حورية فرغلي خرجت لترد على ذلك التصريح لتتهم أمينة خليل برفضها الدائم لها.

دوت الخليج يكشف أول تعليق لحورية فرغلي على أزمتها مع الفنانة أمينة خليل، التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

كشفت فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، عن حقيقة العلاقة بينها وبين أمينة خليل مؤكدة رفض الاخيرة لها وعدم تقبل تقربها منها قائلة: "أنا مقلتش إنها بنت خالتي، أنا عارفة إنها قريبتي وقريبتي من بعيد، والعلاقة مش قريبة قوي لأن أنا كنت طول عمري عايشة بره، بس فرحت قوي إن في حد في الوسط الفني معايا، وكنت أتمنى أنا وهي نبقى قريبين من بعض، بس للأسف إحنا مش قريبين من بعض، وحاولت بس هي مش عايزة".

وتابعت “فرغلي”موضحة: "فكل واحد في حاله، بس في الآخر أنا مقدرش أنكر إن أنا أمي قريبة جدتها، دي حاجة معروفة والعيلة كلها عارفاها. أنا مش بتبلّى عليها ولا بتمسّح فيها ولا أي حاجة خالص. بالعكس دي حاجة تشرفني".

تفاصيل أزمة أمينة خليل مع حورية فرغلي

انتقدت حورية فرغلي الفنانة أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بسبب عدم سؤال أمينة عليها خلال فترة مرضها قائلة: "مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني".

وتابعت فرغلي: "مفيش مشاكل بس أنا معرفهاش كويس، لإني طول عمري كنت عايشة بره، وعرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا أصلا في التمثيل قبلها، وكنت فرحانة إنها موجودة، بس كان دايما أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل".

كانت قد نفت أمينة خليل مازعمته حورية فرغلي من خلال بيان صحفي لها قائلة: "أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة".