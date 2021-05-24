النائب عمرو هندي فى طلب إحاطة بشأن مخالفات زد الشيخ زايد:إهدار للمال العام

/632342/النائب-عمرو-هندي-فى-طلب-إحاطة-بشأن-مخالفات-زد-الشيخ-زايدإهدار-للمال-العام

تقدم النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إعمالا لحكم المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس للمهندس رئيس مجلس الوزراء، و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع "زد الشيخ زايد" من قبل شركة اورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.

وتضمن الطلب بأن ارتفاعات الابراج بلغت ۷۰ دورًا بما یوازی ۹۰ متر، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام لانه سيؤثر بالسلب على البنية التحتية لمدينة 6 اكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي، علاوة على ذلك مخالفة توجه الدولة فيما يخص التوسع للافقي لما يسببه من مشاكل متعددة.

مخالفات نجيب ساويرس وزد الشيخ زايد

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه وإذا كانت هذه الارتفاعات ثمن تعويضها ترك مساحات اراضي، فما هو النافع العائد على الدولة مقابل ذلك، وهل يتم قياس الأمور بأكثر من مكيال مقارنة بالتجمع الخامس على سبيل المثال، مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.