/632344/اتحاد-الكرة-يرضخ-لضغوط-القطبين-ويؤجل-مباراة-قمة-الأهلي-والزمالك-تفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة شباب الاهلي والزمالك ووالتي كان من المقرر إنطلاقها بين الفريقين خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد البطل بعد الأحداث التي تلت أنباء عن فوز أحد القطبين بالبطولة ليخرج مسئولي الجبلاية ويؤكدون إقامة لقاء فاصل.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة شباب الاهلي والزمالك لتحديد البطل الي أجل غير مسمي بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في أخر المباريات بين الفريقين ليتساوى القطبين في عدد النقاط ويطالب كل فريق بمنحه اللقب.

موقف الأهلي من مباراة الزمالك القادمة

يذكر أن النادي الأهلي أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإستئناف على العقوبات التي فرضتها لجنة الإخلاقيات بالإتحاد على اللاعب إمام عاشور و بعض زملائه من فريق الشباب بعد سب الأخير لرموز المارد الأحمر في فيديو لقى إنتشار واسع على منصات التواصل الإجتماعي.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمه نشرته الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي، بتققدمه صباح اليوم الأربعاء بطلب إستئناف للعقوبات الموقعة على إمام عاشور وزملائه خلال مباراة الشباب بين الفريقين في دوري الجمهورية .

اتحاد الكرة يدعو الأهلي و الزمالك للمناقشة

وجه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وذلك من أجل الإجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للحديقث عن بعض الأمور وذلك يوم الخميس الموافق بعد الغد في تمام الثانية عشرة ظهرا.