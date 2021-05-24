حسن شاكوش يقاضي الإعلامية ريهام سعيد.. تعرف على التفاصيل

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أعلن المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن مقاضاته للإعلامية ريهام سعيد، بعد هجومها عليه الفترة الماضية، موضحًا أنه تم تحديد موعد جلسة المحاكمة العاجلة في اتهامه لها بالسب والقذف والتنمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بعد تهكمها عليه ونشرها صورة مسيئة لتصف بها المطرب الشعبي حسن شاكوش.

حسن شاكوش يكشف مقاضاته للإعلامية ريهام سعيد

نشر شاكوش، في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، تم إبلاغي من المحامي الخاص بي محمد أبو العلا، أنه تم تحديد يوم 28 يونيو المقبل كموعد لجلسة المحاكمة العاجلة لريهام سعيد أمام محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة والتعويض المناسب الذي تراه عدالة المحكمة.

كواليس هجوم ريهام سعيد على المطرب حسن شاكوش

نشبت الأزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش عندما صرحت ريهام في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن اعتبارها حسن شاكوش عدوًا لها، وانها دعته لإحياء حفل اقامته لأبنائها في الساحل الشمالي فطلب في المقابل مبلغ مالي كبير، فضلاً عن انه خلف وعده ورفض دخول الحفل.

رد حسن شاكوش في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف فيه عن أسباب تراجعه عن إحياء الحفل، موضحًا أنه بعد إلحاح منها وافق على الذهاب للحفل لألتقاط بعض الصور مع ابنائها وأصدقائهم، كما وعدته بعدم نشر دعايا للحفل ليفاجأ بعكس ذلك، حيث اقامت ريهام سعيد بعمل دعايا منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة لوجود عدد كبير من المدعويين، وأضاف أنه طلب منها 30 ألف جنيه ولكنها رفضت فوافق على 10 آلاف فقط لفرقته الغنائية.

لتشتعل الأزمة بينهما، بعد خروج ريهام سعيد عن صمتها لترد على تصريحاته بنشر صورة غير لائقة وهي المرحاض وعلقت عليها قائلة :" ملقتش صورة احسن من كدة ليك"، واخبرته ان اولادها خط احمر لا تقبل المساس بهم لينتهي الامر بموعد من المحكمة لإحضار حسن شاكوش للتحقيق معه.