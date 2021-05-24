صور.. إنجاز 75% من أعمال تطوير عزبة محسن فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف أن إجمالى عدد الشوارع التى يتم رصفها بعزبة محسن تقدر 259 شارعًا بتكلفة 92.3 مليون جنيه، فيما تقدر أعمال الإنارة بـ 15.9 مليون جنيه. ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء 912 شنيشة "بالوعة" جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة 14 شنيشة قديمة، وذلك لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات. وأوضح المحافظ أن أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بمنطقة عزبة محسن تشتمل على تركيب 1050 ذراع لعامود إنارة بالإضافة إلى زرع 500 عامود إنارة لرفع كفاءة الإضاءة العامة. ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن أعمال التطوير بسرعة الانتهاء من الأعمال، منوها أن عزبة محسن تبلغ مساحتها 447 فدان ويقطنها 74 ألف و700 نسمة. كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق عشوائية بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه.

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