البيئة: جارى تقنين أوضاع جامعى القمامة.. وقضينا على ظاهرة حرق قش الأرز

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة ياسمين، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إن وزارة البيئة قامت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة، وأيضًا، بحث مسألة وضع هؤلاء العمال تحت مظلة التأمين الاجتماعى.

ولفتت إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى التى تصل إلى الوحدات المختصة بتلقى الشكاوى فى الوزارة، مشيرة إلى أن الصرف الصحى احتل المرتبة الثانية فى منظومة الشكاوى.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت فى القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، موضحة أنه منذ عامين لم تعد تلك الأزمة موجودة بعد استخدام الطرق السليمة بالتعاون مع الفلاح المصرى.

من جانبه، شدد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على أهمية حق البيئة الصحية كأحد الحقوق الهامة للإنسان والتى ألزم بها الدستور.

وأشاد بمجهود الوزارة، موجهًا حديثه لوزيرة البيئة قائلًا:"بالفعل نرصد نجاحكم فى ملف تلوث الهواء، إلا أن ملف المخلفات مازال يحتاج مجهود مضاعف خاصة فى المناطق الشعبية".

وطالب بضرورة فض التشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، فى ملف النظافة والمخلفات، مؤكدا أن المواطن لا يستطيع أن يعرف تبعية عمال أو شركات النظافة للوزارة أم للمحليات.