عاجل: خلال اتصال هاتفى.. السيسى يؤكد لـ بايدن تمسك مصر بحقوقها المائية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة.

وفِى هذا الإطار، أكد الرئيس بايدن على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ضوء دور مصر المحورى إقليميًا ودوليًا، وجهودها السياسية الفعالة فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة وتسوية أزماتها.

وأكد الرئيس السيسى، من جانبه قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجى، مؤكدًا استمرار مصر فى بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك فى إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وتم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بوساطة مصرية ودعم أمريكى كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.

وأوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع جميع الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية، وكذلك إعادة الإعمار.

وفى هذا السياق جدد الرئيس الأمريكى الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسى والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبديًا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق معه فى هذا الخصوص.

كما تناول الاتصال آخر مستجدات القضية الليبية، وتم التوافق فى هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابى بنهاية العام الحالى.

وأشاد الرئيس الأمريكى بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتى عززت من مسار العملية السياسية فى ليبيا، كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق فى المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لملف سد النهضة، ورحب الرئيس السيسى بالجهود الأمريكية المتواصلة فى هذا الصدد، مؤكدًا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وأوضح الرئيس بايدن، تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصرى، مشيرًا إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائى لمصر، وتم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.

كما تناول الاتصال أيضًا بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، وتم التأكيد على الالتزام بالانخراط فى حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة فى هذا الصدد.