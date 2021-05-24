وزير التعليم يبحث مع اليونسيف دعم عملية إصلاح المناهج الدراسية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، مع جيريمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر، يونيسيف، أوجه التعاون المشترك فى المجال التعليمى.





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات إنشاء منصة لجامعة كامبريدج، و"يونسيف" لدعم عملية إصلاح المناهج الدراسية، ومن أجل ضمان اكتساب الجميع للمعارف والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة.

وثمن شوقى، الدور الهام الذى تلعبه المنظمة فى دعم القطاع التربوى والتعليمى المصرى، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار شوقى إلى أن التعليم رحلة تعلم ويجب أن يستمتع الطلاب بالتعلم خلال هذه الرحلة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمى بهذه الرحلة التعليمية، وإتقان المعلم واكتسابه للمهارات بها، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، لافتًا إلى التعاون والاستفادة الممكنة من المنح التعليمية التى تقدمها المنظمة للمعلمين المصريين، وتنفيذها وفق الخطة والاحتياجات التى تقدمها الوزارة، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة فى كل أنواع التعليم سواء (التعليم النظامى المدرسى، أو التعليم غير الرسمى "التعليم المجتمعى")، بما يسهم فى تصحيح أى اختلال ومعالجته بصورة سليمة وواضحة.

من جهته، أعرب السيد جيريمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر (يونيسيف) عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الوزارة فى استمرار العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا.

وأكد استعداد المنظمة لتوفير الدعم للوزارة فى تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والخدمات التى تقدمها منظمة اليونيسف من أجل وصول الآلاف من الطلاب للتعليم، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار إلى تطلع اليونيسف لخلق مزيد من التعاون، وتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية فى المجال التعليمى، واستمرارها للعمل بصورة جماعية وبذل المزيد من الجهود فى سبيل استقرار العملية التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الضاهر نائب الوزير لشئون التكنولوجيا والمعلومات، والأستاذة شيرين حمدى المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة نوال شلبى مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ومن اليونيسف، إنجريد سانشيز رئيس قسم التعليم، ومنار أحمد متخصصة فى مجال التعليم.