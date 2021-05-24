جدة - نرمين السيد - وأعرب بايدن، فى اتصال هاتفى اليوم الإثنين، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ضوء دور مصر المحورى إقليميًا ودوليًا، وجهودها السياسية الفعالة فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة وتسوية أزماتها.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى، قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجى، مؤكدًا استمرار مصر فى بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك فى إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بوساطة مصرية ودعم أمريكى كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها.
وأوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع جميع الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية، وكذلك إعادة الإعمار.
وفى هذا السياق جدد الرئيس الأمريكى الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسى والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مبديًا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق معه فى هذا الخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يجدد تقدير واشنطن لجهود السيسى لوقف إطلاق النار بفلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.