يضم 250 مشاركا.. انطلاق فعاليات تحكيم معرض الابتكارات والاختراعات

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (الإدارة العامة للجامعات) أولى فعاليات تحكيم معرض الابتكارات والاختراعات الأون لاين بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من مختلف الدول العربية والإفريقية، والتى تقام خلال الفترة من (24 - 26) مايو الجارى، تزامنًا مع انطلاق المعرض أون لاين على بوابة وزارة الشباب والرياضة بهدف إتاحته للجمهور من العامة والمتخصصين للإطلاع على الابتكارات والاختراعات المشاركة فى المعرض.





ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب وفتح نافذة للشباب من المبدعين والمبتكرين لعرض اختراعاتهم وأفكارهم. ويهدف المعرض إلى توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربى والدولى فى مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة وذلك فى مجالات الهندسة تشمل (الطاقه والبرمجيات)، والعلوم والزراعة، بالإضافة الى الأبحاث العلمية (البيئة والطاقة النظيفة والمياه) التى تحقق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة فيروس كورونا. وضمت لجنة التحكيم أساتذة متخصصون فى مجال الابتكارات والاختراعات من مختلف الجامعات المصرية. جدير بالذكر أنه سوف يتم منح جوائز مالية لأفضل ثلاثة ابتكارات فى كل مجال من المجالات المحددة وكذلك أفضل ثلاثة أبحاث، بالإضافة إلى تكريمهم من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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