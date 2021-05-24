التعليم تحصر المدرسين المشاركين بالامتحانات العامة تمهيدا لتطعيمهم ضد كورونا 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد حصر بعدد المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العامة والفنية المستهدفين لتطعيمهم بلقاح كورونا كمرحلة أولى، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأوضحت الوزارة فى خطاب المديريات التعليمية: تقوم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بحصر أسماء وبيانات المعلمين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، ولجنة الإدراة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، لإدراجهم بخطة توزيع لقاح كورونا تبعا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة، موضحة أنه تم البدء فى توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والإداريين، مع التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديريات الصحة والسكان بكل محافظة لبحث توزيع اللقاح كورونا.

وانطلقت أمس الأحد الامتحانات الاسترشادية لشهر مايو الجارى لطلاب الثانوية العامة، وتستمر حتى الخميس المقبل. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.