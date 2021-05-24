إيزي ايميكا يتقدم للمصرى أمام الزمالك فى الدقيقة الثانية.. فيديو

أحرزايزي إيميكا الهدف الأول لفريق المصري في مرمي الزمالك بالدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام صلاح – احمد شوشة – حسن على

خط الوسط : ايزى إيميكا – فريد شوقى – محمد عنتر – سعيدو صنبورى

الهجوم : أحمد رفعت – كازادى كاسينجو

فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.

في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين الذى حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز بهدف مقابل للاشئ على الإتحاد السكندرى في اللحظات الأخيرة والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدورى .