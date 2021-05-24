الرئيس السيسى يبحث مع جو بايدن تطورات سد النهضة ويؤكد تمسك مصر بحقوقها

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن. وتناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لملف سد النهضة؛ حيث رحب الرئيس بالجهود الأمريكية المتواصلة فى هذا الصدد، مؤكدًا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

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