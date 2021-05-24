بايدن يعرب مجددا تقدير واشنطن البالغ لجهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار بغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وتم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى أعقاب التطورات الأخيرة، فضلًا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بوساطة مصرية ودعم أمريكى كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها، حيث اوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الاوضاع كما كانت عليه فى الأراضى الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك اعادة الاعمار.

وفى هذا السياق جدد الرئيس الأمريكى الإعراب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة للرئيس السيسى والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الاخير، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادته فى هذا الخصوص.