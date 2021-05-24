الرئيسان السيسي وبايدن يؤكدان الانخراط فى حوار شفاف فى ملف حقوق الإنسان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول أيضًا بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط فى حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة فى هذا الصدد.

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