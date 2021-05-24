/632347/الإسماعيلي--يواصل-صحوته-بالفوز-على-المقاصة-بثنائية

حقق الإسماعيلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدفيين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده ويدخل في المنطقة الأمنة بجدول ترتيب الدوري.

وسجل سيلونجو الهدف الأول للإسماعيلي بعد رمية تماس من الطرف الأيسر لعبها حسين السيد إلى محمد هاشم الذي أرسل كرة طولية إلى محمد عادل، ومن ثم مررها إلى فخر الدين بن يوسف وأرسل تمريرة ممتازة للغاية إلى مهاجم الدروايش الذي أسكنها الشباك.

وضاعف شيلونجو نتيجة المباراة بتسديدة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن فخر الدين بن يوسف ارتطمت بحائط الصد، ومن ثم تابعها مهاجم الفريق في شباك مصر المقاصة ، قبل أن يقلص مهاجم الفريق الفيومي النتيجة.

أهداف مباراة الإسماعيلي و مصر المقاصة

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 29 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق الفوز السابع منذ بداية الموسم والسادس مع إيهاب جلال ، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 33 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأصفر في حسم الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات من جديد.

و شهد تشكيل النادي الإسماعيلي الذي أعلنه إيهاب جلال العديد من التغييرات ، حيث قرر مدرب الدروايش إجراء تعديلات على خط دفاع الفريق والبدء بمستوى خطط الهجوم.

تشكيل الإسماعيلي أمام مصر المقاصة وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة: حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل خط الوسط : محمد حسن ، عماد حمدي، احمد مدبولي خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ، آري بابل، بينسون شيلونجو

بدلاء الإسماعيلي أمام مصر المقاصة

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى ، باهر المحمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، عبد الله جمعة ، شكرى نجيب