/632349/المصري-يسجل-الهدف-الأول-في-مرمى-الزمالك-فيديو

سجل اللاعب إيزي إيميكا لاعب النادي المصري الهدف الأول لفريقه في مباراة الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

هدف المصري الاول في الزمالك#الزمالك #الزمالك_المصري pic.twitter.com/ttfiBQ47vK — Anwar Ashour (@AnwarAshour10) May 24, 2021 أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز. حراسمة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري دكة بدلاء الزمالك أمام المصري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي تشكيل المصري أمام الزمالك وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو

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