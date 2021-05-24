/632350/سمية-الخشاب-تقتحم-عالم-المهرجانات-الشعبية

تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لدخول عالم المهرجانات، حيث إنها تحضر لديو غنائي بالتعاون مع مطرب المهرجان عمر كمال يحمل اسم «أوعدك»، ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة ال «Video Lyrics».

دوت الخليج يكشف تفاصيل الأغنية الجديدة للنجمة سمية الخشاب التي تدخل بها عالم المهرجانات للمرة الأولى.

عمر كمال وسمية الخشاب يتعاونا سويًا

ويواصل الثنائي عمر كمال وسمية الخشاب، تحضيراتهما للأغنية الجديدة المشتركة «أوعدك» في سرية تامة، وهو التعاون الأول بينهما، ويعد عمر كمال هو بوابة دخول سمية الخشاب لعالم المهرجانات.

آخر أعمال سمية الخشاب الفنية وعمر كمال الغنائية

يذكر أن، الفنانة سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بتجسيدها لشخصية حلاوتهم في مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، عبير صبرى، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدي.

بينما كانت آخر أعمال عمر كمال الغنائية أغنية «هنلبس عساكر» ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وهي من غناء عمر كمال، كلمات محمد حمدي، ألحان فارس فهمي، توزيع أشرف البرنس، تصوير ومونتاچ أحمد رأفت.

كما شارك عمر كمال في مسلسل «اللي ملوش كبير» للنجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بأغنية «خديوي حيطة سد»، فضلًا عن طرحه أغنية "وقت المصلحة" ضمن أحداث مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي وتوزيع أشرف البرنس.