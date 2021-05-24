عاجل..السيسى: الرئيس الأمريكى قادر على أن يصنع حلولا لمشاكل العالم والمنطقة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة".

وتابع: "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولًا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة، داعيًا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تلقى مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن.