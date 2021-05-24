الرئيس السيسى: "بايدن" يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم بحديثه المطول مع الرئيس الأمريكى چو بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة. وقال الرئيس في منشور له علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية … وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد ".

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