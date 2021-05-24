الزمالك يتعادل 1/1 أمام المصري في شوط ركلات الجزاء

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة المقامة اليوم ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، تقدم المصري عن طريق ايزي ايميكا في الدقيقة 2 وتعادل محمد عبد الغني للزمالك في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

جاءت احداث الشوط حماسية ومثيرة، حيث احتسب الحكم محمود الينا ضربتي جزاء لفريق المصري تصدي لهما محمد عواد بنجاح ، فيما منح الحكم احمد رفعت طرد بعد تدخله بعنف مع طارق حامد في نهاية الشوط.

وأضاع احمد سيد زيزو لاعب الزمالك فرصة احراز هدف مرتين متتاليتين بعدما انفرد بمرمي المصري، وتسابق لاعبو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، كما أضاع اشرف بن شرقي ركلة جزاء للزمالك قبل نهاية الشوط بلحظات لينتهي الشوط بالتعادل 1/1.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام صلاح – احمد شوشة – حسن على

خط الوسط : ايزى إيميكا – فريد شوقى – محمد عنتر – سعيدو صنبورى

الهجوم : أحمد رفعت – كازادى كاسينجو

فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.

في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين الذى حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز بهدف مقابل للاشئ على الإتحاد السكندرى في اللحظات الأخيرة والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدورى .