الرئيس السيسي: سعدت بحديثي المطول مع بايدن المُتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية

/632354/الرئيس-السيسي-سعدت-بحديثي-المطول-مع-بايدن-المتسم-بالتفاهم-والصراحة-والمصداقية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة".

الرئيس السيسي: بايدن يامتع برؤية ثاقبة وأضاف الرئيس عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية". حلول جذرية للتحديات وقال الرئيس السيسي: وجدت أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعياً من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".

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