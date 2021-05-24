/632359/منسق-جالية-مصر-بالبحرين-يوضح-الشروط-الجديدة-لدخول-المملكة

حدد الدكتور رامي لبيب علم الدين، منسق عام الجالية المصرية بمملكة البحرين، عضو اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، نقلًا عن سفارة مصر بمملكة البحرين، الإجراءات الجديدة المتبعة حفاظاً على صحة المقيمين والمواطنين، بشأن تعليق دخول القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (ليس من ضمنها جمهورية مصر العربية).

علم الدين يؤكد على ضرورة إجراء مسحة تحليل PCR

وأكد "علم الدين" على ضرورة إجراء مسحة (تحليل PCR) معتمد للمسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية إلى البحرين ولم يحصل على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (جرعتين) في مملكة البحرين، يتطلب منه تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص PCR معتمدة ومعززة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) مدتها 48 ساعة ( يومين ) قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

علم الدين: الشروط تسرى على المصريين الحاصلين على تطعيم

وأضاف علم الدين، أن هذه الشروط تسري أيضا على المصريين الحاصلين على التطعيم داخل جمهورية مصر العربية، طبقاً لآخر تحديث تم نشره بشأن إجراءات السفر للمملكة.

وتابع منسق عام الجالية، طبقاً لآخر تحديث نشر أفادت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بأنه لدخول المصريون براً للمملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق البحرين: 1- يتطلب الحصول على جرعتي التطعيم اللازمين وشهادة تطعيم معتمدة معترف بها من قبل السلطات السعودية ومضى 14 يوماً على الحصول على الجرعة الثانية (وضعاً في الإعتبار أن السلطات السعودية الشقيقة تعتمد فقط تطعيمي فايزر واسترازنيكا).

2- في حال عدم الحصول على جرعتي التطعيم يكون الدخول الي المملكة العربية السعودية من خلال الطريق الجوى فقط مع إقرار المسافر بحجر صحى ( أسبوع ) في أحد الفنادق التي تحددها وزارة الصحة والسياحة بالمملكة العربية السعوديه بناءً على جهة وصول المسافر، مع إلزام صاحب العمل بتكلفة حجر العمالة المنزلية.

3- اعتماد شهادة التطعيم التي يحصلون عليها من أحد مكاتب تصديقات الخارجية المصرية داخل أراضي الجمهورية حتى يتسنى للسفارة التصديق على تلك الشهادات.

4- الجوازات تمدد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وصلاحية هوية مقيم، وتأشيرات الزيارة للمقيمين خارج المملكة حتى تاريخ 1442/10/21 هـ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

فيما ثمن "رامي"دور السفارة المصرية بمملكة البحرين برئاسة السفير ياسر شعبان وبعثته الدبلوماسية، لحرصها الدائم والمتواصل على متابعة أحوال المصريين ، ونشر كل التحديثات الجديدة الصادرة من فريق البحرين الطبي، وشئون الطيران المدني في مملكة البحرين، كذلك تفعيل خاصية الهط الساخن والرد السريع للاستفسارات على مدار الساعة تيسيراً على المقيمين المصريين.