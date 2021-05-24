الشوط الأول: تألق «الحراس» يُبقى التعادل الإيجابي بين الزمالك والمصري بالشوط الأول

/632353/الشوط-الأول-تألق-الحراس-يبقى-التعادل-الإيجابي-بين-الزمالك-والمصري-بالشوط-الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة بين الفريقين تألق كبير من جانب محمد عواد حارس مرمى نادي الفارس الأبيض ، حيث استطاع تصدى لركلتي جزاء خلال أحداث الشوط الأول ، بينما لم ينجح لاعبي الزمالك في إقتناص هدف التقدم ، قبل ان يقوم محمود البنا حكم اللقاء بطرد لاعب المصرين كذلك شهد اللقاء صد احمد دعدور ركلة جزاء من أشرف بن شرقي.

الحراس يتألقون في مباراة الزمالك والمصري

واحرز محمد عبدالغني هدف الزمالك الأول بعد كرة عرضية من اسلام جابر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من جهة اليسار أبعدها الحارس أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي بشكل خاطيء حتى وصلت الكرة إلى محمد عبد الغني داخل منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وسجل اللاعب إيزي إيميكا لاعب النادي المصري الهدف الأول بعد عرضية من أحمد رفعت من جهة اليسار استلمها إيزي إيميكا بعد متابعة مميزة من مهاجم الفريق وسط غياب تام لمدافعي الفارس الأبيض.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز. حراسمة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز : جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز

حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.