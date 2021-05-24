/632355/منة-شلبي-تتصدر-التريند-بعد-ردها-القاسي-على-تامر-حبيب

منة شلبي، الفنانة التي أثارت حالة واسعة من الجدل الساعات الماضية، بعد ردها على السيناريست تامر حبيب بخصوص تعليق له على المنشور الذي دافع عن نجوم الوسط الفني من خلاله، قائلًا: «حق أستاذ سمير عليا ده موضوع محدش ليه دعوة بيه خالص، وإن شاء الله يوم ما أنا أموت ويبقى فيه مناسبة في نفس اليوم فيها فرصة للناس اللي زعلانين عليا إنهم ينسوا زعلهم ويغنوا ويرقصوا، وصيتي ليهم أنهم لازم يروحوها».

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة منة شلبي المثير للجدل، فضلًا عن علاقتها بالسيناريست تامر حبيب.

منة شلبي تثير الجدل بتعليقها على منشور تامر حبيب

تفاعلت الفنانة منة شلبي مع منشور تامر حبيب، لترد قائلة: «وأنا هبقى زعلانة أوي، يغور انبساطك، وأنا مالي أنا يا لمبي، حبيب بابا ربنا يهديك ويطول عمرك، يالا قوم من علي الفيس بوك، يالا روحي».

علاقة منة شلبي وتامر حبيب

يربط كلًا من الثنائي علاقة صداقة قوية، والتي تظهر خلال العديد من المواقف والمناسبات والصور التي تجمعهما سويًا، فضلًا عن تصريحاتهما عن بعضهما البعض دومًا.

أكدت منة، في لقاء سابق لها في إحدى البرامج، أنها تعتبر تامر حبيب من أهم مكتنزات حياتها، قائلة: “هو كل حاجة في حياتي.. ايدي ورجلي..ودراعي”.

أزمة تامر حبيب مع الجمهور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بمنشور تامر حبيب الذي دافع من خلاله عن زملائه الذين بعدما انتهوا من أداء واجب العزاء، ظهروا في فرح نجل أحد رجال الأعمال يتراقصون وكأن شيء لم يكن، ما تسبب في اثارة غضب الجمهور.

الجدير بالذكر، أن “حبيب” كان قد كشف عن سبب عدم تواجده بجانب أسرة الراحل الفنان سمير غانم، مؤكدًا أن نبأ وفاه احزنه بالفعل، قائلًا: "طيب.. انا فعلًا حزين و موجوع علي وفاة الأستاذ سمير غانم.. و للاسف ماقدرتش اروح الجنازة و الدفنه لأني في الجونة و حصلت ظروف تمنعني اسافر الصبح و ارجع بالليل علشان اروح الفرح".