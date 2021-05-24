/632356/بن-شرقي-يسجل-هدف-الزمالك-الثاني-وينفرد-بصدارة-هدافي-الدوري-فيديو

أحرز أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى النادي المصري في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز بعد أن سجل إيميكا الهدف الأول للنادي البورسعيدي، ويرفع رصيده للهدف 12 في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

واحرز محمد عبدالغني هدف الزمالك الأول بعد كرة عرضية من اسلام جابر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من جهة اليسار أبعدها الحارس أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي بشكل خاطيء حتى وصلت الكرة إلى محمد عبد الغني داخل منطقة الجزاء فسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

هدف عالمي من اشرف بن شرقي لزعيم افريقيا #الزمالك



pic.twitter.com/hwFJXQqQoq — ابوشلبي (@medhatshlaby) May 24, 2021

وسجل اللاعب إيزي إيميكا لاعب النادي المصري الهدف الأول لفريقه في مباراة الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز بعد متابعة مميزة من مهاجم الفريق وسط غياب تام لمدافعي الفارس الأبيض.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

حراسمة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك في المباراة

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز :

جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري الممتاز حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح. الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر. الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.