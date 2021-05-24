/632360/سيد-عبدالحفيظ-يكشف-الموقف-النهائي-لمشاركة-معلول-وفتحي-في-السوبر-الإفريقي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي عن أخر تطورات بعثة الفريق المتواجدة في قطر وذلك إستعدادا لمباراة نهضة بركان في إطار مواجهات السوبر الإفريقي ، مشددا على جاهزية على معلول ظهير ايمن الفريق لمواجهة الجمعة القادمة.

وقال عبد الحفيظ، عبر تصريحات تلفزيوينة مع الإعلامية بسمة وهبة: "اليوم خاض الفريق تدريب خفيف بعد الرحلة الطويلة التي تعرض لها الفريق خلال الفترات الماضية ، لكن كان لابد من الحضور بشكل مبكر للدوحة من أجل الإستعداد الأمثل لمواجهة السوبر الإفريقي".

عبدالحفيظ يكشف عن رايه في الحضور الجماهيري

وتابع عبد الحفيظ: " الجهاز الفني و اللاعبين سعداء بسبب قرار الاتحاد الأفريقي بحضور 30% لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي ، و لم نواجه أي معوقات في الدوحة بل بالعكس الأمور هنا مُرتبة بشكل جيد جدًا بسبب قيام اللجنة المنظمة بدور رائع للغاية ".

وأضاف عبدالحفيظ: " حققنا المطلوب في مباريات البطولة الإفريقية ومن المهم للغاية الفصل بين دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي امام نهضة بركان من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ظل استقرار الأمور الفنية داخل القلعة الحمراء ".

وعلق عبدالحفيظ على موقف مصابي النادي الأهلي : " علي معلول جاهز لمباراة السوبر الإفريقي من الناحية الطبية أما من الناحية الفنية فهي تعود للجنوب إفريقي بيتسو موسمياني،و حمدي فتحي خضع اليوم لأشعة والأمور كويسة أوى وغدًا سيخضع لأشعة رنين، وعلي معلول شارك في التدريبات اليوم بشكل كامل لأول مرة، واللاعبين شبه بتكتمل بنسبة كبيرة، ".

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال والتي أنتهت بفوز المارد الاحمر بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المبارتين :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.