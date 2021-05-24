الرئيس الأمريكى: الجهود المصرية عززت مسار العملية السياسية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم التوافق فى هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابى بنهاية العام الحالى.

وأشاد الرئيس الأمريكى بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتى عززت من مسار العملية السياسية فى ليبيا.

كما تم التوافق كذلك على تعزيز الجهود المشتركة لإعادة دمج العراق فى المنطقة.