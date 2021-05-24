شكرى يعقد غدا مباحثات بالقاهرة مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غداً الثلاثاء، جلسة مباحثات بالقاهرة مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.





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